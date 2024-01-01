«Лига городов» объявляет кастинг в третий сезон!
Заполняйте анкету, приезжайте на кастинг в Москву, докажите, что вы самые смешные и попадите в новый сезон шоу «Лига Городов!»
У тебя есть удивительная история, и ты готов ей поделиться? Ты чудом выжил в страшной катастрофе, смог преодолеть зависимость, у тебя необычное тело или редкая фобия?
Получи роль в новом сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Мечтаешь о съемках в сериале? Тогда принимай участие в кастинге четвертого сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»
Мечтаешь попасть на ТНТ? Участвуй в кастинге на роль в новом сезоне сериала «Бедные смеются, богатые плачут» от создателей «Реальные пацаны», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Праздники» и др.
Новое спортивное шоу международного масштаба с Ляйсан Утяшевой! Ты быстрее, выше и сильнее остальных? Заполни анкету и стань частью народной сборной России в соревновании с другими странами за крупный денежный приз!
Новое юмористическое шоу с Гариком Мартиросяном, в котором ты можешь рассказать всего одну смешную историю из своей жизни и выиграть крупный денежный приз! Заполни анкету, рассмеши зал, стань богатым и знаменитым!
Ищем главных героев для нового мистического wow-проекта! Если ты уверен, что обладаешь уникальными способностями – мы хотим с тобой познакомиться!
Шоу перевоплощений «Ярче звёзд» объявляет всероссийский онлайн кастинг в новый сезон! Если ты талантливый вокалист, искусный пародист и прирождённый артист, тогда принимай участие в кастинге и стань новым участником шоу «Ярче звёзд&ra
Мы поможем превратить твою песню в настоящую «конфетку»! Если ты пишешь песни, мечтаешь о большой сцене и готов показать нам свой шедевр, заполняй анкету и жди звонка редактора шоу
Хочешь встретиться с экстрасенсами? Расскажи свою мистическую историю! Обратись к экстрасенсам и стань участником шоу. Заполняй анкету и жди звонка из редакции!