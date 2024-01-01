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премьера

Постучись
в мою дверь
в Москве

ПН 17:00
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Универ.
13 лет спустя

ПН 20:00
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Лига городов

ПТ 22:00
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Новая битва
экстрасенсов

СБ 19:00
О шоу >

Твоя
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в эфире ТНТ

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Невеста.
Экстра любовь

СБ 21:30
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Сокровища
императора

ВС 19:00
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Невеста. Экстра любовь
1 сезон / 7 серия
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Кастинги

Лига городов

«Лига городов» объявляет кастинг в третий сезон! 
Заполняйте анкету, приезжайте на кастинг в Москву, докажите, что вы самые смешные и попадите в новый сезон шоу «Лига Городов!»

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Экстрасенсы. Реванш

У тебя есть удивительная история, и ты готов ей поделиться? Ты чудом выжил в страшной катастрофе, смог преодолеть зависимость, у тебя необычное тело или редкая фобия? 

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Мир! Дружба! Жвачка!

Получи роль в новом сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!». Мечтаешь о съемках в сериале? Тогда принимай участие в кастинге четвертого сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» 

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Бедные смеются, богатые плачут

Мечтаешь попасть на ТНТ? Участвуй в кастинге на роль в новом сезоне сериала «Бедные смеются, богатые плачут» от создателей «Реальные пацаны», «Мир! Дружба! Жвачка!», «Праздники» и др.

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Игры без границ

Новое спортивное шоу международного масштаба с Ляйсан Утяшевой! Ты быстрее, выше и сильнее остальных? Заполни анкету и стань частью народной сборной России в соревновании с другими странами за крупный денежный приз!

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Истории

Новое юмористическое шоу с Гариком Мартиросяном, в котором ты можешь рассказать всего одну смешную историю из своей жизни и выиграть крупный денежный приз! Заполни анкету, рассмеши зал, стань богатым и знаменитым!

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Новый мистический проект

Ищем главных героев для нового мистического wow-проекта! Если ты уверен, что обладаешь уникальными способностями – мы хотим с тобой познакомиться!     

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Ярче звёзд

Шоу перевоплощений «Ярче звёзд» объявляет всероссийский онлайн кастинг в новый сезон! Если ты талантливый вокалист, искусный пародист и прирождённый артист, тогда принимай участие в кастинге и стань новым участником шоу «Ярче звёзд&ra

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Конфетка

Мы поможем превратить твою песню в настоящую «конфетку»! Если ты пишешь песни, мечтаешь о большой сцене и готов показать нам свой шедевр, заполняй анкету и жди звонка редактора шоу

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Обратиться в Битву экстрасенсов

Хочешь встретиться с экстрасенсами? Расскажи свою мистическую историю! Обратись к экстрасенсам и стань участником шоу. Заполняй анкету и жди звонка из редакции!

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Битва Экстрасенсов

Если ты считаешь себя сильным экстрасенсом, тебе не безразлично чужое горе и ты не боишься скептических насмешек — тебе прямая дорога на кастинг Битвы Экстрасенсов.

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Все зв¦зды наши

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